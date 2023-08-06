Култхард рассказал, как Ферстаппен намеренно испугал его на Гран-при Австрии

Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард рассказал об эпизоде с двукратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном, произошедшем на Гран-при Австрии.

«Я стоял напротив гаража «Ред Булл», спиной к двери гаража ФИА. Я видел, как Макс заезжал на пит-стоп, и достал свой телефон. Я хотел снять видео пит-стопа для своего сына. К сожалению, не могу его показать, но Макс проехал в полуметре от моих ног! Я не мог сделать шаг назад и подумал: «Боже, это было близко».

После того как я провёл интервью, мы вместе с Максом полетели в Монако. Когда он садился в самолёт, то спросил: «Тебе понравилось, когда я проехал близко от тебя?» Я спросил, знал ли он, что это я. Он сказал: «Да, я не должен был проезжать так близко, но я хотел тебя испугать», – сказал Култхард в подкасте Formula for Success.