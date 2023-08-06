Култхард рассказал, как Ферстаппен намеренно испугал его на Гран-при Австрии

Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард рассказал об эпизоде с двукратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном, произошедшем на Гран-при Австрии.
«Я стоял напротив гаража «Ред Булл», спиной к двери гаража ФИА. Я видел, как Макс заезжал на пит-стоп, и достал свой телефон. Я хотел снять видео пит-стопа для своего сына. К сожалению, не могу его показать, но Макс проехал в полуметре от моих ног! Я не мог сделать шаг назад и подумал: «Боже, это было близко».
После того как я провёл интервью, мы вместе с Максом полетели в Монако. Когда он садился в самолёт, то спросил: «Тебе понравилось, когда я проехал близко от тебя?» Я спросил, знал ли он, что это я. Он сказал: «Да, я не должен был проезжать так близко, но я хотел тебя испугать», – сказал Култхард в подкасте Formula for Success.
- 6 августа 2023
-
00:06
- 5 августа 2023
-
22:26
-
20:39
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:00
-
17:51
-
17:30
-
17:04
-
16:31
-
14:38
-
13:47
-
12:32
-
10:54
-
09:29
-
00:24
- 4 августа 2023
-
22:48
-
21:14
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
19:56
-
16:56
-
15:51
-
14:23
-
13:22
-
12:45
-
11:56
-
11:02
-
09:46
-
00:30
- 3 августа 2023
-
23:36
-
22:47
-
21:32