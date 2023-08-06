Тибо Куртуа создаст команду для Ф-4 с помощью экс-пилота «Маруси» Роберто Мери

Именитый вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа планирует создать команду в испанской Формуле-4. Консультантом Куртуа станет экс-пилот команды «Marussia», испанец Роберто Мери, сообщает AS.

Тибо является большим поклонником Формулы-1 и неоднократно посещал Гран-при. Также он участвовал в киберспортивных гоночных соревнованиях.

Предполагается, что будущая команда бельгийца получит название «TC Racing» — по инициалам футболиста. Мери поможет Куртуа при запуске проекта в качестве консультанта. С помощью испанца Тибо составляет список персонала, который нужно будет нанять для новой команды. Среди них есть и инженеры, и пилоты.

Мери выступал в Формуле-1 лишь один год (2015) и не смог заработать ни одного очка ни на одном этапе Гран-при.