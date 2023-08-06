Кристиан Хорнер: Вольф и я — последние динозавры среди руководителей команд Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер порассуждал на тему того, что нынешние характер и принципы молодых руководителей Формулы-1 отличаются от тех, которые были, когда именитый руководитель только пришёл на свою должность.
«Когда я оглядываю помещение, то вижу совершенно разных личностей. Когда я только пришёл в спорт, там были Рон Деннис, Флавио Бриаторе, Эдди Джордан, Жан Тодт. Там был Берни Экклстоун, там был Макс Мосли, Фрэнк Уильямс — великие персонажи, великие личности.
Когда сейчас оглядываешься по сторонам, то видишь больше менеджеров. Всё стало гораздо больше заточено на технику, чем на бизнес. Или, может быть, я просто старею.
Но я полагаю, что Тото и я, возможно, являемся двумя оставшимися динозаврами в Формуле-1. Хотя я всё ещё нахожусь на более прогрессивной стороне принципов работы команды, но динамика и определение того, что такое директор команды, в наши дни сильно отличаются от понимания, которое было, когда я только пришёл на эту должность», — заявил Хорнер на подкасте Unlapped.
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