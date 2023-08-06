Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф травмировался во время летнего перерыва

Тото Вольф травмировался во время летнего перерыва
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф травмировался во время активного отдыха с семьёй. Об этом сообщила жена специалиста Сьюзи Вольф в социальных сетях.

«Активное начало летнего перерыва. На последнем снимке видно, чем закончилось катание на горном велосипеде для Тото…» – написала Сьюзи, прикрепив снимок.

Фото: из личного архива Сьюзи Вольф

Напомним, после 12 этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая «Астон Мартин». Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл – шестой.

Общий зачёт(топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.

Материалы по теме
Кристиан Хорнер: Вольф и я — последние динозавры среди руководителей команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023