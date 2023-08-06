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Тото Вольф травмировался во время летнего перерыва

Глава «Мерседеса» Тото Вольф травмировался во время активного отдыха с семьёй. Об этом сообщила жена специалиста Сьюзи Вольф в социальных сетях.

«Активное начало летнего перерыва. На последнем снимке видно, чем закончилось катание на горном велосипеде для Тото…» – написала Сьюзи, прикрепив снимок.

Фото: из личного архива Сьюзи Вольф

Напомним, после 12 этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая «Астон Мартин». Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл – шестой.

Общий зачёт(топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.