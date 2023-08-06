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«А ну слезь с мотоцикла, Оскар». Мама Пиастри отчитала сына за фотографию

«А ну слезь с мотоцикла, Оскар». Мама Пиастри отчитала сына за фотографию
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию на мотоцикле.

«Пока отдыхаю от четырёх колёс можно попробовать поездить на двух», — подписал фотографию Пиастри.

«О нет, ты не сделаешь этого! А ну слезь с мотоцикла, Оскар Джек Пиастри. Моё сердце едва справляется с твоими машинами», — ответила его мама.

Общий зачёт(топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.
11. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.

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