Хорнер: в последние годы Ферстаппен — инопланетянин
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте команды голландце Максе Ферстаппене.
«В настоящий момент Ферстаппен выступает на безумно высоком уровне. И теперь у него есть преимущество в виде опыта. Чистая скорость была у него всегда. Его способность следить за гонкой и думать о некоторых аспектах, далеко выходящих за обычные рамки, впечатляет. В этом году он сделал ещё один шаг.
Последние годы он является инопланетянином, и вы действительно должны начинать рассматривать Макса как одного из величайших. То, чего он уже добился к 25 годам, невероятно впечатляет», – сказал Хорнер в подкасте ESPN Unlapped.
Ранее Дэвид Култхард рассказал, как Ферстаппен намеренно испугал его на Гран-при Австрии.
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