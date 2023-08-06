Хэмилтон: всегда полагаюсь на свои навыки, но в этом году этого оказалось недостаточно

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон считает, что текущее преимущество команды «Ред Булл» объясняется не только талантами голландца Макса Ферстаппена.

«Я всегда стараюсь полагаться на свои навыки пилота, чтобы компенсировать разницу, но, так или иначе, а в этом году этого оказалось недостаточно.

Если вы, например, вспомните уикенд в Сильверстоуне, то в квалификации мы были на одном уровне с Ферстаппеном до 13-го поворота, но затем потеряли производительность в скоростных поворотах», – приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Ранее в интервью Хэмилтон заявил, что если бы выступал на машине Серхио Переса, то Ферстаппен не имел бы столь значительного преимущества.