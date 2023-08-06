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«А куда ему деваться?» Попов прокомментировал информацию о новом контракте Леклера

«А куда ему деваться?» Попов прокомментировал информацию о новом контракте Леклера
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Известный российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу новости о новом контракте пилота «Феррари» Шарля Леклера с командой.

«По слухам, Шарль продлил контракт с «Феррари» по схеме «2+3». Не знаю…

С другой стороны, куда ему деваться? В командах, где можно стать чемпионом, мест нет. А в командах, в которых имеются свободные места, титул, наверное, не выиграешь. История, конечно, знает всякие интересные взлёты вроде BrawnGP, взявшей и выигравшей титул с Дженсоном Баттоном в 2009-м. Но заранее это рассчитать практически невозможно.

На месте Леклера тогда лучше оставаться в «Феррари» и надеяться, что новый ветер задует по-новому», – сказал Попов в своём подкасте «Гаснут огни».

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Источник: Леклер подписал с «Феррари» контракт на сумму € 185 млн
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