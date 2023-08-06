«А куда ему деваться?» Попов прокомментировал информацию о новом контракте Леклера
Поделиться
Известный российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу новости о новом контракте пилота «Феррари» Шарля Леклера с командой.
«По слухам, Шарль продлил контракт с «Феррари» по схеме «2+3». Не знаю…
С другой стороны, куда ему деваться? В командах, где можно стать чемпионом, мест нет. А в командах, в которых имеются свободные места, титул, наверное, не выиграешь. История, конечно, знает всякие интересные взлёты вроде BrawnGP, взявшей и выигравшей титул с Дженсоном Баттоном в 2009-м. Но заранее это рассчитать практически невозможно.
На месте Леклера тогда лучше оставаться в «Феррари» и надеяться, что новый ветер задует по-новому», – сказал Попов в своём подкасте «Гаснут огни».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2023
-
21:54
-
21:27
-
20:40
-
20:05
-
19:52
-
18:34
-
17:43
-
17:23
-
15:45
-
15:07
-
14:15
-
12:40
-
12:18
-
00:06
- 5 августа 2023
-
22:26
-
20:39
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:00
-
17:51
-
17:30
-
17:04
-
16:31
-
14:38
-
13:47
-
12:32
-
10:54
-
09:29
-
00:24
- 4 августа 2023
-
22:48
-
21:14
-
20:28
-
20:14
-
20:09
Партнерский контент