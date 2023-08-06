Кайл Кирквуд выиграл последнюю в сезоне уличную гонку IndyCar

Пилот команды Andretti Autosport Кайл Кирквуд выиграл Big Machine Music City Grand Prix в Нэшвилле — последнюю уличную гонку сезона IndyCar 2023 года. Для Кирквуда, лишь в прошлом году дебютировавшего в IndyCar, это уже вторая победа в американской серии — в апреле он победил на Гран-при Лонг-Бич, устояв впереди Ромена Грожана.
В прошлые годы гонки в Нэшвилле выделялись большим количеством аварий, однако в этот раз по ходу заезда произошли лишь два инцидента со столкновениями. За десять кругов до финиша в стену врезался дебютант Линус Лундквист, который впервые заменял в Meyer Shank Racing травмированного Симона Пажно. Швед квалифицировался 11-м, по ходу гонки активно боролся в топ-10, а на момент схода занимал 14-е место. На рестарте после этого этого эпизода в отбойник влетел Феликс Розенквист, в машину которого затем врезались Агустин Канапино и Бенджамин Педерсен.
Решающими в борьбе за победу стали финальные три круга после красных флагов, объявленных, чтобы избежать финиша под жёлтыми флагами. Кайл Кирквуд, который вырвался в лидеры за счёт оттянутого первого пит-стопа, устоял под атаками стартовавшего с поула Скотта Макглоклина и первым встретил клетчатый флаг.
Третье место за счёт бережной работы с топливом и резиной занял лидер чемпионата Алекс Палоу. Испанец совершил свой последний пит-стоп за 35 кругов до финиша, но смог сберечь горючее и избежать третьей остановки в боксах. Следом за Палоу финишировали его главные преследователи в общем зачёте — Джозеф Ньюгарден и Скотт Диксон.
Экс-пилоты Формулы-1 Ромен Грожан и Маркус Эрикссон финишировали на шестом и седьмом местах, опередив Патрисио О’Уорда. Колтон Херта, который на старте сражался среди лидеров, на рестарте в начале гонки допустил ошибку, откатился в конец пелотона и в итоге занял 21-е место с отставанием в четыре круга.
IndyCar. Big Machine Music City Grand Prix, Нэшвилл (топ-10):
1. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) — 80 кругов.
2. Скотт Макглоклин (Team Penske) +0,7633 сек.
3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1,7221.
4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +3,1416.
5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +4,1655.
6. Ромен Грожан (Andretti Autosport) +5,9518.
7. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +6,4148.
8. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +6,6966.
9. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) +8,0168.
10. Уилл Пауэр (Team Penske) +9,0456.
В общем зачёте Палоу теперь на 84 очка опережает Ньюгардена и на 126 — Диксона. Макглоклин опередил Эрикссона и теперь занимает четвёртую строчку, а следом за ними расположились О’Уорд и Пауэр.
Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 513 очков.
2. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 429.
3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 387.
4. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 371.
5. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 357.
6. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 353.
7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 337.
8. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 297.
9. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) — 290.
10. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 285.
Следующий этап серии IndyCar — гонка Gallagher Grand Prix — пройдёт на дорожной версии трассы в Индианаполисе 12 августа.
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