Албон объяснил, почему перерыв может положительно повлиять на карьеру гонщика Ф-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что перерыв от выступлений может положительно сказаться на дальнейшей карьере гонщика Формулы-1.

«Меня не было год (Албон пропустил сезон-2021. — Прим. «Чемпионата»), Риккардо отсутствовал немного меньше, но я действительно считаю, что тот год помог мне.

Если во время выступлений дела идут неважно, вы просто проводите гонку за гонкой. Вы не в состоянии осмыслить, что происходит, вы как будто находитесь в стиральной машине. Важно иметь возможность остановиться и стать лучше. Когда у вас есть свободное время, вы способны восстановиться ментально», – приводит слова Албона издание Racingnews365.

Ранее Джордж Расселл объяснил, почему «Уильямс» находится на правильном пути.