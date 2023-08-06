Албон объяснил, почему перерыв может положительно повлиять на карьеру гонщика Ф-1
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что перерыв от выступлений может положительно сказаться на дальнейшей карьере гонщика Формулы-1.
«Меня не было год (Албон пропустил сезон-2021. — Прим. «Чемпионата»), Риккардо отсутствовал немного меньше, но я действительно считаю, что тот год помог мне.
Если во время выступлений дела идут неважно, вы просто проводите гонку за гонкой. Вы не в состоянии осмыслить, что происходит, вы как будто находитесь в стиральной машине. Важно иметь возможность остановиться и стать лучше. Когда у вас есть свободное время, вы способны восстановиться ментально», – приводит слова Албона издание Racingnews365.
Ранее Джордж Расселл объяснил, почему «Уильямс» находится на правильном пути.
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