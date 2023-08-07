Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: хочу выйти на сезон-2024, уже зная, где буду в следующем году

Сайнс: хочу выйти на сезон-2024, уже зная, где буду в следующем году
Комментарии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс заявил, что хочет решить вопрос о продолжении карьеры до начала следующего сезона, который является для него последним по контракту с итальянской командой.

«Я предпочитаю начинать сезон, уже зная, где буду в следующем году. Потому что это помогает не отвлекаться, что случается во время переговоров о новом контракте. Важно быть полностью сосредоточенными на том, что вы делаете на трассе, на работе с командой», – приводит слова Сайнса издание AutoSport.

Ранее прошёл слух, что Сайнс подписал предварительный контракт с «Ауди». План заключается в том, чтобы после окончания контракта с «Феррари» испанец перешёл в «Заубер» в 2025 году, а в 2026-м стартовал под руководством «Ауди».

Материалы по теме
Источник: Сайнс подписал предварительный контракт с «Ауди»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023