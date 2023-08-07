Ник Кэссиди стал пилотом «Ягуара»
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Новозеландский пилот Ник Кэссиди присоединился к команде «Ягуар», выступающей в Формуле-Е. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.
«Я очень рад присоединиться к команде «Ягуар» для участия в чемпионате мира 2024 года. С нетерпением жду возможности выступать за гоночный коллектив, имеющий такую успешную историю в автоспорте», — сказал Кэссиди.
Кэссиди проведёт четвёртый сезон в электросерии. В минувшем сезоне в составе «Энвижн» он занял второе место, набрав 199 очков. Победитель чемпионата Джейк Деннис («Андретти») набрал 226 баллов. В команде новозеландец присоединился к своему соотечественнику Митчу Эвансу и заменил британца Сэма Бёрда.
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