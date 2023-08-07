В «Макларене» рассказали о срочной работе, которая будет проведена во время перерыва

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла после Гран-при Бельгии высказался по поводу слабых мест в болиде его команды.

«Уикенд в Спа показал нам, над чем мы можем поработать, но мы определённо улучшили свои результаты. Независимо от выбора заднего антикрыла, мы были бы очень сильны на втором секторе. Машина улучшилась в некоторых областях, это было подтверждено, мы воспользуемся этим преимуществом.

Но в то же время те области, которые мы ещё не рассмотрели, дали нам понять, что нам предстоит ещё много работы, и в некоторой степени подтвердили, что эти вопросы необходимо решать в срочном порядке.

Эта срочность обусловлена тем, что второй гонкой после летнего перерыва будет Монца, а в Монце нельзя выступать в таком состоянии, поэтому в «Макларене» необходимо срочно проделать работу, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Стеллы Racingnews365.