Марко рассказал, почему «Ред Булл» имеет подавляющее преимущество перед соперниками

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о превосходстве своей команды над соперниками в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.

«Честно говоря, мы были удивлены, обнаружив, что остальные не справились со своей задачей. Потому что ни «Мерседес», ни «Феррари» не сделали шаг вперёд. Именно поэтому мы сейчас так далеко впереди. Соперники позади нас постоянно меняются. Иногда это «Феррари», иногда «Макларен», а затем «Астон Мартин» или «Мерседес». Но они отстают от нас», — приводит слова Марко Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: