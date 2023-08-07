Алонсо: не думаю, что есть реальные шансы получить победу в этом году

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о перспективах команды выиграть гонку в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В Монако мы были очень близки к победе, и в Канаде тоже, но я думаю, что возможностей будет больше, несмотря на то что в реальности «Ред Булл» находится далеко впереди. Мы будем стараться каждый уикенд, даже если это будет невозможно.

Я не знаю, сколько времени нам понадобится, чтобы победить, но думаю, что в будущем мы это сделаем. Но, по правде говоря, не думаю, что есть реальные шансы получить победу в этом году», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.