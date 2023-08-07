Марко назвал команду Ф-1, которую «Андретти» следовало бы купить для прихода в чемпионат
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что «Андретти» следовало бы купить французскую команду «Альпин». Как считает Марко, это был бы самый простой способ попасть в Формулу-1, к чему давно стремится «Андретти».
«Андретти» должен купить «Альпин». Так было бы лучше для всех. Формула-1 сохранит десять команд, «Андретти» наконец-то сможет войти в чемпионат, а «Рено» всё ещё будет в деле», — приводит слова Марко Sport1.de.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Ранее сообщалось, что американская автомобильная корпорация General Motors не станет сотрудничать с другими командами Формулы-1, если Международная автомобильная федерация (ФИА) не поддержит их совместную заявку с «Андретти».
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