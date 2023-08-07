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Гендиректор «Рено»: «Альпин» станет французской «Феррари» в Формуле-1

Гендиректор «Рено»: «Альпин» станет французской «Феррари» в Формуле-1
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Генеральный директор «Рено» Лука де Мео рассказал, что целью компании является повышение популярности во Франции команды «Альпин» до того уровня поддержки, который есть в Италии у «Феррари».

«Альпин» станет французской «Феррари» в Формуле-1. Во Франции этот спорт не вызывает страсти. Причина в том, что у французов нет символа, за который можно было бы болеть, как в случае с «Феррари» в Италии. Наша цель с «Альпин» — привязать цвета команды к страсти», — приводит слова де Мео Sky Sport Italia.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что «Андретти» следовало бы купить «Альпин», чтобы попасть в Формулу-1.

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