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Окружение Сайнса: план А — «Феррари». План B — «Феррари», план C также остаётся «Феррари»

Окружение Сайнса: план А — «Феррари». План B — «Феррари», план C также остаётся «Феррари»
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс намерен остаться в команде, сообщает итальянская версия Motorsport.

Окружение испанца отрицает, что Карлос заключил предварительное соглашение с «Ауди». С испанцем связывались представители немецкого производителя, но приоритетом для мадридского гонщика является продление соглашения с «Феррари». Кто-то из окружения испанца, пытаясь объяснить сценарий будущего, сказал в шутку:

«План А — «Феррари». План B — «Феррари», и план C также остаётся «Феррари», — приводит слова неназванного человека итальянская версия Motorsport.

Контракт испанского гонщика заканчивается в конце 2024 года. В нынешнем сезоне Карлос занимает седьмое место в таблице личного зачёта, уступая своему партнёру по команде Шарлю Леклеру семь очков и две позиции.

Сайнс выступает за «Феррари» с 2021 года, где в двух предыдущих сезонах оба раза занимал итоговое пятое место в личном зачёте.

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