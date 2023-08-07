Карлос Сайнс рассказал, как нужно действовать «Феррари» после летнего перерыва в Ф-1
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Если в один из уикендов нам нужно выйти и побороться за пятую позицию, и это максимум, на что мы способны, нам просто нужно отпраздновать тот факт, если в итоге мы сделаем этот максимум. Сейчас нужно сосредоточиться на максимизации потенциала машины, на выступлении команды во второй половине сезона. Нужно быть уверенными, что мы наберём максимум очков, и стараться выступать стабильно», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.
Сезон в Формуле-1 возобновится 25 августа, когда начнётся Гран-при Нидерландов.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
Ранее сообщалось, что Сайнс намерен остаться в «Феррари».
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