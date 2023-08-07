Крак — о 9-м месте Стролла в чемпионате: в этом году ему не очень везёт
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о выступлении пилота команды канадца Лэнса Стролла в нынешнем сезоне. Напомним, после 12 этапов Стролл занимает девятое место в личном зачёте.
«Для меня особенно важны возвращение Лэнса после травмы и самоотверженность Фернандо в Монако. Лэнс доказал, что является бойцом, когда запрыгнул в машину со сломанными запястьями и сломанным пальцем. Мужество, требовавшееся для этого, всех вдохновило и заставило работать с позитивным настроем.
В этом году Лэнсу не очень везёт. Помимо сломанных костей, несколько вещей были против него, и это не его вина. Таблица чемпионата – это нарратив, но внутри команды мы знаем, что происходит на самом деле», – приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».
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