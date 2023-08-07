Ферстаппен заявил, что не готов лишаться преимущества в гонках ради успешных квалификаций

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не стал бы менять преимущество в гонках на успешные выступления в квалификациях.

«Не хочется ли мне добиваться большего результата по субботам? Я думаю, что мы можем улучшить этот момент, но это снизит наш гоночный темп. В конце концов, очки зарабатываются именно в гонке, поэтому для меня, конечно, это важнее. Поул — это хорошо, но мне это ничего не даёт, тем не менее мы постараемся найти компромисс.

Почему мы можем прибавлять в конце, даже когда пытаемся сохранить резину? Мы начинаем с тяжёлой машины из-за топлива, поэтому поначалу приходится беречь шины. Как вы можете видеть на последнем отрезке, часто кажется, что мы можем выжать немного больше, но на некоторых трассах это сделать сложнее из-за износа шин.

Но когда машина становится легче, это на самом деле не так уж и плохо — просто нам приходится стартовать с таким большим запасом топлива», – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.