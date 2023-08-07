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Крис Бушер выиграл вторую подряд гонку NASCAR Cup Series

Крис Бушер выиграл вторую подряд гонку NASCAR Cup Series
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Пилот команды RFK Racing Крис Бушер выиграл гонку FireKeepers Casino 400 — 23-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года, который прошёл на овале «Мичиган Интернешнл Спидвей». Для Бушера это четвёртая в карьере и вторая подряд победа — на прошлой неделе он первенствовал в Ричмонде.

Заезд стартовал ещё в воскресенье, однако на 73-м круге над автодромом пошёл дождь, и остаток гонки пришлось перенести на понедельник. Поначалу в гонке доминировал пилот Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший, который в концовке второй стадии за 15 кругов прорвался с 14-го места на первое.

Однако с последнего пит-стопа Труэкс выехал позади Бушера и так и не смог его пройти. За 11 кругов до финиша Мартин поравнялся с лидером, пару кругов гонщики проехали бок о бок, но в конце концов Труэксу пришлось отпустить педаль газа.

На третьем и четвёртом местах также расположились представители Joe Gibbs Racing и RFK Racing — Денни Хэмлин и Брэд Кезеловски соответственно. Топ-5 замкнул Кайл Ларсон, шестое и седьмое места остались за гонщиками Trackhouse Даниэлем Суаресом и Россом Честейном, а экс-чемпион Кевин Харвик, который в конце сезона завершает карьеру, занял восьмую позицию.

NASCAR Cup Series. FireKeepers Casino 400, Мичиган (топ-10):

1. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 200 кругов.
2. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,152.
3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,781.
4. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +4,903.
5. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +15,574.
6. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +16,052.
7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +17,692.
8. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +18,610.
9. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +18,907.
10. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Шевроле») +20,490.

До конца регулярного сезона осталось три этапа, и в данный момент определены 12 из 16 участников плей-офф. За счёт побед в гонках регулярного сезона в финальную часть пробились пилоты восьми команд: Joe Gibbs Racing (Мартин Труэкс-младший, Денни Хэмлин и Кристофер Белл); Hendrick Motorsports (Уильям Байрон и Кайл Ларсон); Team Penske (Райан Блейни и Джоуи Логано); Richard Childress Racing (Кайл Буш); Trackhouse Racing Team (Росс Честейн); 23XI Racing (Тайлер Реддик); RFK Racing (Крис Бушер); JTG Daugherty Racing (Рикки Стенхаус-младший).

В финальную часть сезона могут попасть только постоянные участники первенства. Победа в любой гонке до конца регулярного сезона гарантирует место в плей-офф независимо от числа набранных очков, в то время как остальные места будут распределены между теми пилотами, которые не выигрывали гонок, но набрали больше очков.

В данный момент последним по очкам в сетку финальной части сезона проходит Тай Гиббс, который на три и пять баллов опережает соответственно Майкла Макдауэлла и Даниэля Суареса. Отметим, что позади также находятся пропускавшие различные этапы пилоты Hendrick Алекс Боуман и Чейз Эллиотт.

Борьба за места в плей-офф:

13. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 663 очка.
14. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 651.
15. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 541.
16. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 486.
17. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») — 483.
18. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 481.
19. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 462.
20. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 442.
21. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 433.
22. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 431.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Verizon 200 at the Brickyard — пройдёт 13 августа на дорожной версии трассы в Индианаполисе. На старт выйдут в том числе экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, обладатель трёх титулов австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген, который недавно выиграл уличную гонку NASCAR Cup Series в Чикаго, а также победитель «24 часов Ле-Мана» Камуи Кобаяси.

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