Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: Ферстаппен — величайший гонщик современности

Эксперт: Ферстаппен — величайший гонщик современности
Аудио-версия:
Комментарии

Голландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл» соотечественнике Максе Ферстаппене.

«Это началось в 2016 году, когда я кричал: «В нём есть что-то особенное!» Но тогда я считался «председателем фан-клуба», «оранжевыми очками», называйте, как хотите. Тогда меня раскритиковали.

Я – гонщик, и когда я смотрю на то, что делает Макс, то думаю: «Подождите, это невозможно». Но он делает это. Другими словами, я очень завидовал ему. И я считаю, что многие пилоты завидуют Максу.

Когда я увидел его выступление в 2015 году, то подумал: «Чёрт, этот парень станет не просто успешным, а самым успешным из тех, кого я видел». Люди могут назвать кого-то успешнее, но в моё время Макс, очевидно, величайший», – приводит слова Коронеля издание RacingNews365.

Материалы по теме
Монтойя: в Ф-1 есть 7–8 человек, которые станут чемпионами на машине Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023