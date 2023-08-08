Эксперт: Ферстаппен — величайший гонщик современности

Голландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл» соотечественнике Максе Ферстаппене.
«Это началось в 2016 году, когда я кричал: «В нём есть что-то особенное!» Но тогда я считался «председателем фан-клуба», «оранжевыми очками», называйте, как хотите. Тогда меня раскритиковали.
Я – гонщик, и когда я смотрю на то, что делает Макс, то думаю: «Подождите, это невозможно». Но он делает это. Другими словами, я очень завидовал ему. И я считаю, что многие пилоты завидуют Максу.
Когда я увидел его выступление в 2015 году, то подумал: «Чёрт, этот парень станет не просто успешным, а самым успешным из тех, кого я видел». Люди могут назвать кого-то успешнее, но в моё время Макс, очевидно, величайший», – приводит слова Коронеля издание RacingNews365.
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