Вольф: мы обязаны дать нашим пилотам более надёжный болид

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу модернизаций болида немецкой команды.
«Я думаю, что основные направления совершенствования заключаются в том, чтобы дать гонщикам более надёжный автомобиль. Дело не в прижимной силе, а в том, чтобы они знали, что машина будет стабильна при вхождении в поворот, чего сейчас не происходит.
Оба гонщика проделали действительно хорошую работу, справляясь со взлётами и падениями и обеспечивая управляемость машины, всегда с нетерпением ожидая, как мы сможем повысить эффективность в целом», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Напомним, после 12 этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая «Астон Мартин». Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл – шестой.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.
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