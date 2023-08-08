Вольф: мы обязаны дать нашим пилотам более надёжный болид

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу модернизаций болида немецкой команды.

«Я думаю, что основные направления совершенствования заключаются в том, чтобы дать гонщикам более надёжный автомобиль. Дело не в прижимной силе, а в том, чтобы они знали, что машина будет стабильна при вхождении в поворот, чего сейчас не происходит.

Оба гонщика проделали действительно хорошую работу, справляясь со взлётами и падениями и обеспечивая управляемость машины, всегда с нетерпением ожидая, как мы сможем повысить эффективность в целом», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, после 12 этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая «Астон Мартин». Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл – шестой.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.