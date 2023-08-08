Уэббер: Пиастри проводит феноменальный первый сезон в Формуле-1

Менеджер Оскара Пиастри, бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер, высказался по поводу дебютного сезона австралийца в Формуле-1.

«Я думаю, что эти последние несколько недель для всей команды были выдающимися. Планка была поднята на очень высокий уровень. Я думаю, что до сих пор нелегко забыть о том, что Оскар не участвовал в гонках в прошлом году. Он впервые выступает в Формуле-1, а не возвращается после перерыва. Он отсутствовал 15 месяцев.

Ландо — исключительный гонщик, он лучший. Оскар так держался, и, конечно, мы очень гордимся им. Конечно, мы все очень гордимся им. Он феноменально выступает для дебютного сезона. Но это Пиастри, он останется верен себе и будет продолжать упорно работать и вместе с этим расти», — приводит слова Уэббера официальный сайт Формулы-1.