Auto Motor und Sport: Формула-1 изучает возможность отмены DRS во время квалификаций
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Формула-1 рассматривает возможность отмены системы снижения лобового сопротивления (DRS) во время квалификации. Об этом информирует Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои осведомлённые источники.
В настоящий момент самой эффективной DRS обладает «Ред Булл». Во время Гран-при Бельгии австрийская команда смогла развить максимальную скорость 340,8 км/ч с открытой DRS. «Феррари» удалось разогнаться до 337,3 км/ч, а «Макларену» — до 326,9 км/ч.
Напомним, «Ред Булл» сейчас уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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