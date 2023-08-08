На «Игоре Драйв» прошло главное автоспортивное событие лета — GARAGE FEST 2023

Уже второй год подряд в первые выходные августа автодром «Игора Драйв» становится местом главного автомобильного события летнего сезона. В Санкт-Петербурге вновь прошёл фестиваль скорости, музыки и драйва «GARAGE FEST Игора Драйв». За два дня гостями праздника для всей семьи стали более 30 тыс. посетителей.

Главным новшеством по сравнению с фестивалем прошлого года стало проведение этапов двух гоночных серий в рамках одного уикенда.

В субботу, 5 августа, на кольцевой трассе автодрома прошёл марафон «REC Игора Драйв 4 часа», в котором уже по традиции принимают участие лучшие пилоты России и Европы. Среди участников – самый успешный российский пилот в гонках на выносливость Роман Русинов, победитель «24 часов Ле-Мана» в классе GT Виктор Шайтар, победитель гонки «24 часа Нюрбургринга» Адам Кристадулу и многие другие.

Во время марафона случались многочисленные выезды сейфти-кара, вылеты с трассы, проколы колёс и технические проблемы, всё это регулярно приводило к нейтрализации гонки. Рваный ритм заезда провоцировал ошибки, которые совершили почти все экипажи. В итоге победителем гонки «REC Игора Драйв 4 часа» в абсолютном зачёте и в классе GT Pro стал экипаж Capital RT на Mercedes-AMG под номером 13, который преодолел 113 кругов.

Не менее напряжённая борьба кипела на дрифт-площадке, где прошёл этап RDS EUROPE. В субботу здесь состоялись квалификационные одиночные заезды, на старт которых вышли 47 пилотов. Конфигурация трассы была специально разработана для этапа: скоростная, позволяющая ехать в полный газ, подарившая множество невероятно близких и дымных парных заездов и так любимых зрителями kiss-the-wall (лёгкое безопасное столкновение со стеной задним бампером). Бетонные блоки, вдоль которых проносились автомобили, добавляли зрелищности для болельщиков и необходимости филигранно чувствовать автомобиль для пилотов. В воскресенье борьбу продолжили 32 пилота, показавшие накануне лучшие результаты. Победителем этапа стал Феодор Чевычелов. В командном зачёте лучшими из 12 коллективов стали FT.

На площадке картинг-центра прошли соревнования «Формула Студент», в которых приняло участие 15 команд из России и Казахстана, а общее количество студентов составило 320 человек — это настоящий рекорд! Команды вывели на старт девять автомобилей в зачёте ДВС, пять в зачёте электрических автомобилей, а Bauman Racing Team впервые привезла на «Формулу Студент» беспилотный автомобиль. В зачёте ДВС победила команда UGATU Racing Team, а лучшим среди создателей электромобилей стала Bauman Racing Team. Отдельные призы вручались за лучший бизнес-план — первой в зачёте ДВС стала команда Тольяттинского государственного университета, а в категории электромобилей — МАДИ.

На кольцевую трассу в воскресенье вышли классические автомобили, которые сразились в двух видах соревнований: скоростном слаломе и заездах на регулярность движения.

А в паддоке автодрома прошла выставка гоночных машин RDRC — самого престижного российского чемпионата по дрэг-рейсингу. RDRC Technology представила ProMod GAZ Volga — новый болид многократного чемпиона России по дрэг-рэйсингу Дмитрия Саморукова, идейного вдохновителя и руководителя чемпионата RDRC.

«GARAGE FEST ИГОРА ДРАЙВ 2023»: НЕ ТОЛЬКО СКОРОСТЬ, НО И МУЗЫКА

Помимо обширной гоночной программы, организаторы фестиваля подготовили насыщенную развлекательную программу для всей семьи: детская зона с аниматорами, VR-симулятор и выставка редких автомобилей «Автокультура». В рамках выставки действовал лекторий, где своими мнением и опытом делились известные персоны автомобильного мира.

Завершила оба дня фестиваля большая музыкальная программа. В субботу прошли концерты Леонида Агутина и Владимира Преснякова, причём несколько песен легендарные артисты исполнили дуэтом. А в воскресенье состоялся концерт популярной певицы Мари Краймбрери.

Второй год подряд «GARAGE FEST Игора Драйв» стал настоящим праздником для всех без исключения!