Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах «Мерседеса» на следующий сезон Формулы-1

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о прогрессе команды. В настоящий момент «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 247 очков. Уверенно лидирует «Ред Булл» (503 балла).

«На данный момент мы достигли огромного прогресса, и я надеюсь, что на втором этапе будет намного лучше. Я полностью сосредоточен на том, чтобы попытаться обеспечить команде второе место [в Кубке конструкторов]. Да, в настоящий момент мы не можем догнать «Ред Булл», но, полагаю, мы в хорошем положении, если думать о следующем годе», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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Ранее о Хэмилтоне высказался бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя.