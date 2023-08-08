Алексей Попов сообщил о закрытии своего подкаста «Гаснут огни»
Поделиться
Известный российский комментатор Алексей Попов рассказал о закрытии своего подкаста «Гаснут огни». Его он вёл с апреля 2019 года.
«Объявление по поводу подкаста «Гаснут огни». Если кто-то его сильно любил, то, увы, ребята, он заканчивается. Всё остальное у нас остаётся: и видео в блогах – пока, по крайней мере, будет: и на YouTube и во «ВКонтакте». И стримы будем делать с обсуждением квалификаций и гонок Формулы-1. Телеграм-канал пока продолжается, группа «Гаснут огни» во «ВКонтакте – тоже. Но подкаст на этом закончен. 140 эпизодов у нас вышло. Каждый больше часа. Подкаст продолжался практически полных пять сезонов, но всё подходит к концу», – сообщил Попов на своём канале в YouTube.
Российский голос Формулы-1. Биография Алексея Попова:
Комментарии
- 8 августа 2023
-
16:33
-
16:26
-
15:28
-
14:14
-
13:43
-
13:26
-
12:56
-
12:53
-
12:22
-
11:53
-
11:08
-
10:14
-
10:07
-
00:31
- 7 августа 2023
-
23:10
-
22:34
-
21:36
-
21:11
-
21:04
-
19:20
-
18:31
-
17:48
-
16:27
-
14:57
-
14:45
-
14:13
-
14:03
-
13:16
-
13:03
-
12:54
-
12:30
-
11:59
-
11:15
-
10:17
-
09:59
Партнерский контент