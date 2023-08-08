Алексей Попов сообщил о закрытии своего подкаста «Гаснут огни»

Известный российский комментатор Алексей Попов рассказал о закрытии своего подкаста «Гаснут огни». Его он вёл с апреля 2019 года.

«Объявление по поводу подкаста «Гаснут огни». Если кто-то его сильно любил, то, увы, ребята, он заканчивается. Всё остальное у нас остаётся: и видео в блогах – пока, по крайней мере, будет: и на YouTube и во «ВКонтакте». И стримы будем делать с обсуждением квалификаций и гонок Формулы-1. Телеграм-канал пока продолжается, группа «Гаснут огни» во «ВКонтакте – тоже. Но подкаст на этом закончен. 140 эпизодов у нас вышло. Каждый больше часа. Подкаст продолжался практически полных пять сезонов, но всё подходит к концу», – сообщил Попов на своём канале в YouTube.

Российский голос Формулы-1. Биография Алексея Попова: