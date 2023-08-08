Вассёр рассказал о главной проблеме в разработке болида

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу работы над улучшением болида в условиях потолка затрат.
«Ред Булл» тоже обновляется, обновляется и обновляется. Я думаю, что все обновляют свои болиды, но реальность потолка затрат в том, что в этом сезоне мы улучшаемся гораздо меньше, чем в прошлом. Это означает, что если существует разрыв между командами, действительно большой разрыв, то его очень тяжело сократить.
За последние четыре или пять гонок был один раз, когда «Феррари» была впереди в квалификации, один раз «Макларен», один раз «Мерседес», но мы всегда были позади «Ред Булл», и, по крайней мере в гонках, они по-прежнему обладают большим преимуществом», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.
Потолок затрат был введён в Формуле-1 в 2021 году. На сезон-2023 установлен лимит размером в $ 135 млн.
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