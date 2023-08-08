Отстранённого за лайк к мему пилота NASCAR заменит победитель «24 часов Ле-Мана»

В предстоящей в эти выходные гонке NASCAR Cup Series на дорожной версии трассы в Индианаполисе в составе команды Legacy Motor Club выступит Майк Роккенфеллер, победитель «24 часов Ле-Мана» 2010 года и чемпион DTM сезона-2013.
Роккенфеллер займёт место отстранённого на прошлой неделе Ноа Грэгсона. 25-летний гонщик выбыл из состава команды из-за того, что лайкнул мем, высмеивающий гибель Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Позднее от участия в гонках пилота отстранила и ассоциация NASCAR.
Для Майка Роккенфеллера это будет уже третий старт в NASCAR Cup Series. В прошлом году он выступил за Spire Motorsports в Уоткинс-Глене и на ровале в Шарлотте, финишировав на 30-й и 29-й позициях.
Напомним, на старт в Индианаполисе в этот уикенд также выйдут экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, обладатель трёх титулов австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген, который недавно выиграл уличную гонку NASCAR Cup Series в Чикаго, а также победитель «24 часов Ле-Мана» 2021 года Камуи Кобаяси.
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