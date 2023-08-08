В Набережных Челнах пройдёт YUKA DRIVE FEST 2023

В субботу, 19 августа, в Набережных Челнах – центре российского автоспорта – пройдёт фестиваль YUKA DRIVE FEST 2023. В его рамках пройдут соревнования по джимхане. Набережные Челны выбраны не случайно, ведь этот город — родина легендарного «КАМАЗа». Он подарил болельщикам сильнейшую команду чемпионов «КАМАЗ-мастер», которая неоднократно побеждала в ралли Дакар. «КАМАЗ-мастер» представит на фестивале трассу для детского картинга, чтобы юные дарования могли попробовать свои силы и приобрести навыки вождения. Объединение поколений — основная задача фестиваля. Организаторы постарались придумать захватывающую программу, которая будет интересна как ценителям рёва моторов и виртуозного управления автомобилем, так и любителям новых впечатлений и совместного досуга всей семьёй.

Организатором выступит международная компания Yuka ADV Pro Racing. Она более трёх лет принимает участие в международных и российских автоспортивных соревнованиях, постоянно расширяя аудиторию болельщиков, помогает привлечь в профессию новое поколение пилотов, освещая успехи пилотов в крупных турнирах. Основным направлением деятельности компании является популяризация и развитие автоспорта, организация крупных спортивных мероприятий и фестивалей для спортсменов и широкого круга зрителей. Зимний сезон этого года открыл автофестиваль «YUKA FEST Ледовая миля 2023», который проходил на лучшей ледовой трассе страны в городе Вельске Архангельской области. Летний сезон продолжат соревнования в Набережных Челнах.



Соревнования по джимхане — это всегда незабываемое и яркое шоу, один из самых зрелищных видов автоспорта. Задача пилотов, соревнуясь в парных заездах, пройти извилистую и очень сложную трассу со множеством препятствий, правильно выполняя все элементы и за минимальное время. На трассе встречаются конусы, автомобильные покрышки, бочки, шары, которые нужно задеть, и разная крупногабаритная техника. При прохождении трассы пилоты применяют различные техники вождения с элементами драг-рейсинга, ралли и дрифта с вращением на 360°, боковыми заносами и максимальным ускорением.



Соревнования пройдут на арене Городского Майдана. Её гладкое бетонное покрытие и формат дают возможность создать максимально интересную и зрелищную трассу, а расположение трибун позволяет зрителям насладиться заездами из любой точки зрительного зала.



Основными хедлайнерами станут Аркадий Цареградцев — российский автогонщик-дрифтер, один из самых именитых дрифт-пилотов страны, выступающий в Гран-при Российской Дрифт Серии за команду FailCrew Дарксайд. Сергей Кабаргин (aka ddKaba) — российский бизнесмен, видеоблогер, создатель первого в России гиперкара для дрифта, пилот RDS GP.



В квалификационных заездах примут участие более 100 пилотов со всех уголков России и из стран СНГ, по их результатам определятся 32 основных участника соревнований. Правила джимханы позволяют помериться силами и мастерством на трассе тем, кто никогда не пересекается друг с другом в других видах соревнований. На старте встретятся пилоты из самых разных дисциплин: от дрифтеров и раллийных гонщиков до пилотов картинга и гоночной телеги от команды Russian gymhana.



Гостей ждут багги-шоу от MAХX Motors, мото- и квадро- стантрайдинг от команды Bke Stunt Show. Выставка уникальных маслкаров и ретроавтомобилей из частных гаражей. Граффити-художники превратят обычное авто в уникальный арт-объект. Уникальные фотозоны и сюрпризы для прекрасных дам. Для наших маленьких гостей открыт детский парк развлечений: аквагрим, аниматоры, карусели и аттракционы, сладкая вата и поп-корн.



Вечернюю программу откроет саундпродюсер DJ M.Hustler, создатель лейбла Hooligan Groove. Его проекты поддерживают мировые звёзды электронной танцевальной музыки: David Guetta, Don Diablo, Dannic, Kryder и многие другие. За пультом его сменит DJ Cherocky (Сергей Чертков). Он дебютировал как сольный исполнитель в 2018 году, выпустив свой первый трек Marimba на лейбле Элджея «143». Кульминация – сет от DJ FEEL, который уже восемь лет подряд не покидает чарт топ-100 лучших диджеев мира. Первый за всю историю существования танцевальной музыки российский музыкант, попавший в топ-100 планеты. Амбассадор мирового движения за жизнь без наркотиков и СПИДа — Dance4Life, в поддержку которого совместно с Владимиром Познером создал официальный российский гимн — Dance4Life, который получил поддержку 70 радиостанций в 300 городах России.



Всех наших гостей ждут феноменальные трюки, отличное настроение и незабываемые впечатления, которые надолго сохранятся в памяти.



Подробности на официальном сайте фестиваля.

Фото: YUKA DRIVE