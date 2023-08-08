Окон: мы боролись за топ-5, когда внесли несколько изменений в болид

Французский пилот команды «Альпин» Эстебан Окон ответил на вопрос, стоит ли его команде сосредоточиться на разработке болида следующего сезона.

«Сейчас вам легко об этом говорить, но мы очень много работали. Очевидно, что у нас не лучшая череда гонок. Однако, когда мы внесли в машину несколько хороших изменений, мы боролись за места в пятёрке лучших. У нас было несколько хороших квалификаций, которые мы завершали в десятке лучших. Я финишировал на подиуме в Монако. Мы квалифицировались в первой пятёрке в Барселоне, в Канаде я был шестым. Ситуация стала складываться не в нашу пользу совсем недавно. Другие команды улучшились сильнее, чем мы. Это показывает, насколько сейчас плотная борьба и как привнесение чего-то нового может изменить ситуацию.

Да, мы все видим, что происходит с «Маклареном». Конечно, я не утверждаю, что мы обязательно будем вносить изменения в болид, но мы продолжаем фокусироваться на себе и стараться сделать всё возможное, чтобы вернуться в очковую зону», — приводит слова Окона официальный сайт Формулы-1.

Французская команда занимает шестое место в Кубке конструкторов после 14 из 22 этапов сезона-2023.