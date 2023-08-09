В Liberty Media сообщили, что Гран-при Лас-Вегаса обойдётся в $ 400 млн

Представители компании Liberty Media, управляющей активами Формулы-1, в ходе ежеквартального брифинга поделились информацией о прогрессе в строительстве трассы в Лас-Вегасе и назвали общую стоимость вложений.
«Строительство нашего паддока завершено на 85%. Мы ожидаем, что вложения, связанные с гонкой в Вегасе, включая строительство здания паддока и капитальных затрат, связанных с трассой, составят около $ 400 млн, из которых примерно $ 155 млн было потрачено в первом полугодии», — приводит слова финансового директора Брайана Венлоинга Racingnews365.
«Мы столкнулись с некоторыми проблемами, когда обнаружили под землёй провода, которые нужно было перенаправить. Когда мы начали процесс подготовки трека к использованию, мы столкнулись с дополнительными запросами от местного бизнеса в отношении усиленной безопасности при открытии и закрытии трека», — дополнил слова коллеги генеральный директор Гран-при Лас-Вегаса Рене Уилм.
Гран-при Лас-Вегаса состоится 17-19 ноября. В последний раз город принимал этап Формулы-1 в 1982 году.
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