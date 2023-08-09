Ландо Норрис объяснил, почему он уверен в хороших перспективах «Макларена»
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент гоночный коллектив занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 103 очка.
«Во многих областях мы сделали шаг вперёд. К нам пришли несколько хороших специалистов из «Феррари» и «Ред Булл». Эти люди, которые пользуются большим уважением, обладают знаниями и являются экспертами в различных областях. Так что я с нетерпением жду того, что произойдёт дальше. Я верю, что перспективы у нас хорошие. Кажется, сейчас у нас более чёткое представление о том, что действительно нужно изменить, и это придаёт мне большую уверенность», — приводит слова Норриса Speedcafe.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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