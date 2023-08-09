«Это будет глупо». Ферстаппен выступил против отказа от использования термочехлов для шин

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступил против отказа от использования термочехлов для шин в Формуле-1.

«Я не думаю, что мы должны двигаться в этом направлении, потому что это чрезвычайно сложно. В этом нет необходимости, я не думаю, что это действительно генерирует много энергии. При повышении температуры шины станут похожи на жевательную резинку, а давление в них будет зашкаливать. Это попросту будет выглядеть глупо», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ранее многие гонщики Формулы-1 выступали против запрета на использование термочехлов, отмечая, что выезд с пит-стопа на непрогретой резине может привести к опасным ситуациям на трассе. При этом в Формуле-2 и многих других сериях чехлы не используются.