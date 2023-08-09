Франц Тост дал совет Мику Шумахеру по поводу будущего в Формуле-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказал мнение, что резервист «Мерседеса» Мик Шумахер заслуживает место боевого пилота в команде Формулы-1.

«Я сожалею, что Мик не является боевым пилотом в Формуле-1. Потому что считаю, что он заслуживает этого. Независимо от того, какая на примете окажется команда, если будет такая возможность, он должен ухватиться за неё. У Мика не будет такой роскоши, как длительное обдумывание решения», — приводит слова Тоста GPFans со ссылкой на N-TV.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.

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