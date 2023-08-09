«Пустая трата времени». Экс-пилот Формулы-1 поддержал увольнение де Вриса

Бывший пилот Формулы-1 Филипп Альо высказался по поводу увольнения пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса из команды.

«Новичок сразу же должен производить впечатление. Для этого необязательно громить товарища по команде, но нужно хотя бы быть с ним на одном уровне. В этом плане де Врис разочаровал.

Если ты на одном круге не можешь ехать в темпе напарника, то о скорости в гонке вообще говорить нечего. По большому счёту это просто пустая трата времени, тем более в такой жёсткой и сложной гоночной дисциплине, как Формула-1, где на кону большие спортивные и финансовые ставки», — приводит слова Альо Auto Hebdo.

Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменил голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона. В дебютном сезоне в Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка.