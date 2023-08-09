Марко отреагировал на слухи о понижении зарплаты Переса из-за отставания от Ферстаппена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал недавние слухи, согласно которым зарплата пилота команды Серхио Переса может быть скорректирована в сторону понижения. Сообщалось, что это может быть сделано из-за большого отставания мексиканца от партнёра по команде, нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.

«Я не знаю, откуда это появилось. Просто взято из воздуха. Контракты строго регламентированы. Сокращения зарплаты не будет. У Переса был небольшой кризис, но в последних двух гонках он вернул былую форму. В данный момент Ферстаппен просто непобедим. Перес не может ему противостоять, как и любой другой гонщик. У нас нет причин думать о мерах, которые повлияют на Переса», — приводит слова Марко Sport1.de.

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