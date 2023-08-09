Ральф Шумахер объяснил, почему «Ред Булл» в следующем году может найти замену Пересу

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о будущем мексиканского гонщика Серхио Переса в «Ред Булл». Как считает Шумахер, австрийская команда найдёт замену мексиканцу в лице пилота, который бы гармоничнее вписался в гоночный коллектив.
«Я думаю, Пересу найдут замену в следующем году. Это правда, любому было бы непросто противостоять Максу. Но есть несколько пилотов, которые так же хороши, как Серхио, но в то же время создали бы больше гармонии в команде», — приводит слова Шумахера Sport1.de.
В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 189 очков. Уверенно лидирует товарищ Переса по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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