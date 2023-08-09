Президент ФИА ответил на недовольство Хорнера новым регламентом Формулы-1 на 2026 год

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что он будет продвигать свои планы по регулированию силовых установок на 2026 год, несмотря на опасения, что может быть создан «технический Франкенштейн».

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер в начале сезона предупредил, что регламент на 2026 год в его нынешнем виде приведёт к проблемам в разработке шасси.

«Я уважаю то, что говорит Кристиан, но для меня важнее то, что хорошо для большинства команд и для спорта в целом. Я разговаривал с ним в Венгрии — я всегда прислушиваюсь к мнению заинтересованных сторон. Похоже, его не очень волнует процентное соотношение [между электрическими и сгораемыми двигателями]. Будет ли это 60:40, 45:55 или 52:48. В конце концов, речь идёт о том, почему мы это делаем, а именно о том, что мы хотим сократить выбросы на 80%.

Может быть, мы слишком оптимистичны. Но мы стремимся к 80 процентам, которые должны быть получены за счёт более лёгких автомобилей, за счёт двигателя внутреннего сгорания, за счёт аккумулятора, за счёт аэродинамики и за счёт меньшего количества бензина. Всё это в сумме даёт определённый результат. Если мы не справимся хотя бы с одной из этих областей, мы не достигнем цели», — приводит слова бен Сулайема Racingnews365.