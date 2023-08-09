Лео Туррини оценил перспективы Бинотто на посту руководителя «Альпин»

Известный итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини прокомментировал новость, согласно которой бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто согласился возглавить французскую команду «Альпин».

«Говорят, что у Маттиа есть соглашение с «Альпин». Не удивляюсь. Я знаю Маттиа почти 30 лет. Он умный мужчина. Несколько лет он руководил «Феррари», и это была его мечта. Но он допускал ошибки. Он доверял не тем друзьям. Однако, во избежание сомнений, он хороший парень. Если он найдёт наставника в лице Луки де Мео в «Рено» и если он научится больше слушать, он сможет добиться отличных результатов», — написал Туррини в своём блоге.

Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября прошлого года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.

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