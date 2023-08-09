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Отмар Зафнауэр рассказал о планах после увольнения из «Альпин»

Отмар Зафнауэр рассказал о планах после увольнения из «Альпин»
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Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился планами на ближайшие несколько месяцев.

«Сейчас я собираюсь взять отпуск всего на несколько недель или месяцев и попытаться сбросить вес. Возможно, буду иногда бегать и каждый день посещать спортзал», — приводит слова Зафнауэра GrandPX.news со ссылкой на Servus TV.

Напомним, об увольнении Зафнауэра стало известно в конце июля. Кроме того, гоночный коллектив покинули спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай. Начиная с Гран-при Нидерландов, временно исполняющим обязанности главы команды станет Бруно Фамен.

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Недавно бывший глава «Альпин» Марцин Будковски высказал мнение, что в «Рено» недооценили работу Зафнауэра.

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