Бедрин рассказал, в чём хочет быть похож на Ферстаппена и Хэмилтона

Российский гонщик Формулы-3 Никита Бедрин рассказал о качествах, которые его впечатляют в чемпионах Формулы-1 Максе Ферстаппене и Льюисе Хэмилтоне.
«Если говорить о квалификации, то нужно отметить Макса Ферстаппена, в последнее время он действительно великолепен в квалификациях. Сейчас он находится на пике формы. Его круг в Монако был блестящим. Он отставал на две десятых, но затем оказался на поуле с преимуществом в три десятых, это было впечатляюще. Каждый раз, когда он выступает, он выкладывается на пределе.
Если говорить об умном вождении, то я выберу Льюиса Хэмилтона. Он выиграл множество чемпионатов, и он всегда финиширует в гонках. Сейчас у него не самая быстрая машина, но он по-прежнему набирает хорошие очки.
Храбрость… точно Макс. Он ничего не боится. Если существует возможность, он ухватится за неё. В том титульном противостоянии с Льюисом [в 2021 году] он не сдерживал себя.
Работа с шинами… Определённо Льюис. Он великолепен в этом, каждый раз, когда он говорит, что шины износились, он устанавливает лучший круг. Он всегда впечатлял меня этим», – приводит слова Бедрина пресс-служба Формулы-3.
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