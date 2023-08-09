«Всё может пойти по другому пути». Штайнер выступил против увеличения числа команд в Ф-1

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему выступает против увеличения числа команд в «Королевских гонках».

«Сейчас мы находимся на пике, кажется, что Формула-1 растёт и этому не будет конца. У нас может быть 56 гонок в году и 22 команды… За последний год мы добились большого прогресса, всё очень стабильно, у нас есть десять хороших команд, и, если вы что-то измените, всё может пойти по другому пути.

У нас никогда не было десяти стабильных команд, так почему же считается, что их в одно мгновение может стать 12? Формула-1 довольно старый спорт, но десяти хороших команд ещё не было», – приводит слова Штайнера GPblog.

Ранее глава Ф-1 Стефано Доменикали сообщил, что решение о появлении новой команды будет принято в течение сентября.