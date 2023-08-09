Бакстон: «Ред Булл» и Ферстаппен выиграют все оставшиеся гонки, никому это не удавалось
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Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон выразил мнение, что «Ред Булл» установит историческое достижение в Формуле-1, одержав победы во всех Гран-при сезона.
«Ред Булл» выиграет каждую гонку в оставшейся части сезона, и я готов поспорить, что Макс Ферстаппен будет стоять на верхней ступеньке пьедестала по итогам каждой из них. И если он это сделает, точнее, если они это сделают, мы действительно должны признать это достижение. Это достойно высшей награды. С момента создания чемпионата мира ни одна команда не побеждала на каждом этапе сезона. Это было бы легендарно и сделало бы команду по-настоящему великой. Это был бы идеальный сезон, ведь ранее это никому не удавалось», — приводит слова Бакстона официальный сайт Формулы-1.
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