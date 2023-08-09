Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бакстон: «Ред Булл» и Ферстаппен выиграют все оставшиеся гонки, никому это не удавалось

Бакстон: «Ред Булл» и Ферстаппен выиграют все оставшиеся гонки, никому это не удавалось
Комментарии

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон выразил мнение, что «Ред Булл» установит историческое достижение в Формуле-1, одержав победы во всех Гран-при сезона.

«Ред Булл» выиграет каждую гонку в оставшейся части сезона, и я готов поспорить, что Макс Ферстаппен будет стоять на верхней ступеньке пьедестала по итогам каждой из них. И если он это сделает, точнее, если они это сделают, мы действительно должны признать это достижение. Это достойно высшей награды. С момента создания чемпионата мира ни одна команда не побеждала на каждом этапе сезона. Это было бы легендарно и сделало бы команду по-настоящему великой. Это был бы идеальный сезон, ведь ранее это никому не удавалось», — приводит слова Бакстона официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Росберг: Ферстаппен должен избегать удовлетворения результатами и потери мотивации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023