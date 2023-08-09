Уилл Бакстон назвал тройку сильнейших пилотов первой половины сезона Формулы-1

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон назвал трёх сильнейших пилотов по итогам первой половины текущего сезона.
«Ферстаппен, Алонсо, Хэмилтон. Я не могу себе представить, что кто-нибудь может назвать кого-то другого. Между Хэмилтоном и Алонсо идет напряжённая борьба, и гонщик «Астон Мартин» просто обошёл соперника за счёт своей отличной формы вопреки ожиданиям в начале сезона. При этом никто не может сравниться с Ферстаппеном в этом году, поскольку каждая его гонка близка к совершенству», — приводит слова Бакстона официальный сайт Формулы-1.
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов текущего сезона, набрав 314 очков, Фернандо Алонсо занимает третью строчку с 149 очками, Льюис Хэмилтон — четвёртый с 148 очками.
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