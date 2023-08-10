Оскар Пиастри критически высказался о своих ошибках в дебютном сезоне Формулы-1

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри раскритиковал себя за повторяющиеся ошибки.
«В этом сезоне у меня определённо были и взлёты, и падения. Как команда мы явно сделали несколько больших шагов вперёд, и я думаю, что с того момента, как я пришёл сюда, я всегда был уверен, что мы извлекаем максимальную пользу из того, что у нас есть, и когда у нас была возможность включаться в борьбу, мы были к ней готовы.
Мы показали в Великобритании и Венгрии, что мы сильны в подготовке и в работе с машиной. Сильверстоун, вероятно, был моим лучшим уикендом на сегодняшний день, Будапешт был неплох, но некоторые моменты всё ещё не мешало бы исправить.
Возможно, с моей стороны было больше ошибок, чем я рассчитывал. Знаю, что это считается нормальным для новичка, но их было слишком много. Перед началом сезона я сказал, что, если мне суждено допустить ошибку, я хочу попытаться сделать её один раз, извлечь уроки и не повторять её снова. Но было пару случаев, когда я вновь совершал подобную ошибку, однако я чувствую, что исправляюсь в этом», — приводит слова Пиастри RacingNews365.
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