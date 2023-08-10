«Ни одна унция меня не желает этого». Хорнер — о конкуренции в чемпионате

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результаты первой половины сезона-2023. Его команде удалось одержать победы во всех 13 прошедших гонках чемпионата.

«Ни одна унция меня не желает того, чтобы кто-то из команд бросил вызов «Ред Булл». Думаю, что всё ещё восстанавливаюсь после 2021 года. Такие результаты, как в Спа — это результат командной работы.

Думаю, что это золотой момент для нашей команды. Снимаю шляпу перед всеми, кто изо всех сил работает, чтобы добиться такого результата. Феноменально уйти на летние каникулы без поражений как в гонках, так и в спринтах. Находиться в таком положении сейчас за гранью всякого воображения», — приводит слова Хорнера Motorsport.com.

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, опережая «Мерседес» на 256 очков.