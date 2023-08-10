Росберг: мне будто бы говорили отрастить пару яиц

Экс-пилот Формулы-1 Нико Росберг, завоевавший за рулём «Мерседеса» титул чемпиона мира в 2016 году, рассказал о личных беседах о борьбе с Льюисом Хэмилтоном и поделился, как проводил летние перерывы во времена своей карьеры.

«Очень ценно иметь летний перерыв и по-настоящему перезарядиться энергией в окружении семьи и друзей. Проводите много времени с родными и близкими и скажите им, чтобы не упоминали слово «Формула-1». Это важно и по-настоящему сложно, потому что это распространяется и на семью.

Я приходил домой, а мой отец или тесть говорили, что я должен заняться боксом, потому что Льюис жёстко проходился по мне за день гонки. Боже мой, как будто они говорили мне отрастить пару яиц. Как, боже мой, это ужасно.

Значит, это проникает в вашу семью. Вот почему не стоит говорить о Формуле-1 с семьёй, а просто восстанавливаться», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Немецкий пилот завершил профессиональную карьеру после выигранного чемпионства. На его счету 23 победы в 206 Гран-при.